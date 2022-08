Kunstmestfabrieken produceren fors minder vanwege energiecrisis, VN vreest voedseltekorten

In Zeeuws-Vlaanderen staat de grootste fabriek in Europa van de Noorse kunstmestproducent Yara. Dat bedrijf draait nu niet alleen in Sluiskil maar overal de productie terug tot 35 procent van de normale hoeveelheid. Yara gaat er toe over omdat de fabriek aardgas gebruikt als energiebron en grondstof. De prijs van gas is sinds de Russische invasie in het onafhankelijke buurland Oekraïne explosief gestegen.