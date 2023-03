Kunstmatige intelligentie als bedreiging van ons denken? Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Pascal Cuijpers Docent en publicist

ChatGPT is een revolutionaire technologie die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie om te communiceren met mensen. Het is ontworpen om zo menselijk mogelijk te communiceren, wat betekent dat het zich kan aanpassen aan verschillende contexten en kan reageren op verschillende manieren. Dit maakt het een krachtig hulpmiddel voor mensen die op zoek zijn naar een goede manier van communiceren. Een van de belangrijkste voordelen van ChatGPT is dat het altijd beschikbaar is om te communiceren, wat betekent dat mensen het op elk moment van de dag kunnen gebruiken. Bovendien is het ook snel, wat betekent dat het gemakkelijk is om te communiceren met anderen zonder te hoeven wachten op antwoord. Al met al is ChatGPT een geweldige technologie die de manier waarop we communiceren op vele manieren zal veranderen. Het biedt mensen een gemakkelijke manier om te communiceren met anderen, wat betekent dat het een belangrijk hulpmiddel zal worden voor mensen over de hele wereld.

Ter verduidelijking: bovenstaande tekst is gegenereerd door een zogenaamde chatbot die ChatGPT is genoemd en komt dus niet uit het brein van de schrijver van deze column. Deze chatbot is de nieuwste vorm van Artificial Intelligence (AI), ook wel kunstmatige intelligentie genoemd. De applicatie heeft de wereld, vlak voor het nieuwe jaar begon, versteld laten staan van zijn kunsten. We hadden immers niet zien aankomen dat een dergelijk programma ons leven en werken in zo’n sneltreinvaart zou kunnen gaan verrijken en verarmen, het ons makkelijker en moeilijker zou gaan maken en dat we opgetogen, nieuwsgierig en sceptisch tegelijkertijd zouden zijn over deze technologische ontwikkeling.

Veel meer dan een account aanmaken, bewijzen dat ik geen robot ben - de ironie! - en een zoekterm (schrijf een column van ongeveer 150 woorden in het Nederlands over ChatGPT) invullen in de zoekbalk van het programma was niet nodig om binnen tien seconden de cursief gedrukte tekst aan het begin van dit stuk in beeld te krijgen. De chatbot beroept zich vervolgens razendsnel op alle data die voorhanden is op het wereldwijde web om tot een samenhangende tekst te komen. Jan Scholtes is bijzonder hoogleraar text-mining bij Maastricht University en is erg onder de indruk van het programma, zei hij eerder in dagblad De Limburger. Hij spreekt van ‘een ware doorbraak’ en ‘een technische sprong’. Het grote gewin van de nieuwste chatbot is volgens Scholtes dat we er een goed gesprek mee kunnen voeren binnen onze eigen normen en waarden. Zo zal ChatGPT geen racistische of grove taal spreken en geen tips geven hoe je bijvoorbeeld iemand kan vermoorden.

De chatrobot heeft in een mum van tijd voor elkaar gekregen wat een mens in een heel leven niet zal lukken. Namelijk alles (denken te) weten. Het is dan ook een uitdaging om de mogelijkheden te verkennen en deze techniek te gaan zien als een potentieel, cognitief verlengstuk van ons mens-zijn. Hierbij zullen alertheid en zelfreflectie echter zeer gewenst blijven en moeten we niet in de verleiding komen om massaal achterover te gaan leunen. Te veel afhankelijkheid zou namelijk kunnen gaan leiden tot vervlakking, afnemende verantwoordelijkheden en minder eigenheid en creativiteit. En tevens: wat zal een alwetende online robot ervan vinden als er mensen in bepaalde functies in meer of mindere mate overbodig dreigen te worden doordat efficiëntie, en evenredig hieraan ook financieel gewin, mogelijk de boventoon zal gaan voeren?

Ik denk dat ChatGPT bepaalde functies overbodig kan maken als de focus op efficiëntie gaat, maar ik ben ook bezorgd dat dit ten koste kan gaan van de menselijke interactie en de menselijke aanwezigheid in de communicatie. Het is belangrijk om een goede balans te vinden tussen efficiëntie en menselijkheid.