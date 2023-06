Kunstmatige intelligentie aan banden gelegd

15 jun. 2023 - 23:24

"Dat had trouwens ook nationaal gekund, zonder dat machtsorgaan EU zich ermee ging bemoeien." Met zoveel verschillende regelingen tot gevolg dat de positieve zaken van de AI niet voor ieder land beschikbaar kwamen. Ook Nederland was te klein geweest om de aanpassingen die zij eisen mee te nemen. En misschien deze grote partijen wel. Maar de kleintjes die daadwerkelijk op detailgebied -want toegespitst op- de boel eerst stroomlijnen en daarna draaiende houden gaan ons landje links laten liggen. Geen droog brood aan te verdienen. In een globale wereld je terugtrekken achter landsgrenzen die de-facto minder macht en kracht hebben dan de grote private partijen (die dus niet zullen buigen) en de kleine partijen het leven onmogelijk maken door tig verschillende (geografische bepaald) eisen... Tja. Moet jij weten. "tijd om eens om ons los te maken van deze fabrikant of over te stappen op een Sim-only abonnement." Er gaat jou gewoon niemand een sim-only geven als je niet met namens een daadwerkelijke markt spreekt. Je zult het gewoon zonder moeten doen.