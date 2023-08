Kunstenaars solidair met politieke gevangenen in Wit-Rusland Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© cc-foto: TEDxNiamiha. Maria Kalesnikava in 2017

Herta Müller, Durs Grünbein en Salman Rushdie vragen in een open brief aan Loekasjenko naar zijn politieke gevangenen. Maryja Kalesnikawa, Viktor Babariko, Sergei Tikhanovsky en tientallen anderen worden al maanden vermist.

Dertien gerenommeerde kunstenaar schreven vorige week een brief aan de Wit-Russische president Alexander Loekasjenko. Hierin vragen ze naar de verblijfplaats van tientallen politieke gevangenen waaronder bijvoorbeeld oppositieleidster Maryja Kalesnikawa. Zij werd in 2021 tot elf jaar gevangenisstraf veroordeeld en sinds februari is niets meer van haar vernomen.

Afgelopen november kreeg ze na tien dagen arrest een maagbreuk en onderging ze een spoedoperatie in een ziekenhuis. Begin dit jaar werd ze teruggebracht naar het strafkamp, hoewel ze nog steeds zwak was en last had van flauwvallen. Ook Kalesnikawa’s strijdmakker, de advocaat Maxim Znak, die als lid van de Coördinatieraad van de oppositie tot tien jaar gevangenisstraf was veroordeeld, wordt vermist. De 59-jarige Viktor Babariko, de veelbelovende presidentskandidaat voor 2020, werd in april in de gevangenis in elkaar geslagen en met een ingeklapte long in het ziekenhuis opgenomen. Sindsdien is er geen spoor meer van Babariko.

Ook verdwenen is Sergei Tikhanovsky. In 2020 kandideerde zijn vrouw Svetlana Tikhanovskaya zich voor hem in de plaats. Ze woont nu in Litouwen. Tikhanovski was veroordeeld tot achttien jaar strafkamp. In februari van dit jaar werd zijn gevangenisstraf met anderhalf jaar verlengd omdat hij de gevangenisregels zou hebben overtreden en ongehoorzaam zou zijn geweest.

Svetlana Tikhanovskaya zei sinds maart niets meer van haar man had gehoord te hebben. Er circuleren onbevestigde berichten op het internet dat Tikhanovsky in de gevangenis is overleden door moord of zelfmoord. Ook de blogger en journalist Ihar Losik, die een straf uitzit van vijftien jaar onder verzwarende omstandigheden, wordt vermist.

Volgens de mensenrechtenorganisatie Vyazna zijn er bijna 1500 politieke gevangenen in Wit-Rusland. Advocaten melden dat de omstandigheden in hun gevangenissen momenteel sterk verslechteren. In juli stierf de oppositiekunstenaar Ales Pushkin, naar verluidt doodgemarteld in de gevangenis.

De brief aan Alexander Loekasjenko is ondertekend door de Nobelprijswinnaars voor literatuur Herta Müller, Olga Tokarczuk en Elfriede Jelinek, de schrijvers Durs Grünbein, Salman Rushdie, Péter Nádas, Tomas Venclova en Wolf Biermann én de musici Daniel Barenboim, Igor Levit, András Schiff en Gidon Kremer.