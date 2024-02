Kunstenaar geeft opdracht Binnenhof terug vanwege Kamervoorzitter Martin Bosma

Op Metropolis schrijft de kunstenaar: “Op 14 december 2023 werd een nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer gekozen. De meerderheid van de Tweede Kamer koos iemand die niet alleen nauw betrokken was bij de ‘minder Marokkanen’-uitspraak van Geert Wilders maar ook de bedenker is van het woord ‘kopvoddentaks’.”

Het kunstwerk dat De Bruijne wilde maken voor de Tweede Kamer heeft als titel ‘Parade in Verscheidenheid’. De PVV is een partij die verscheidenheid “al decennialang problematiseert en verwerpt”, constateert de kunstenaar. Hij vindt het pijnlijk dat de racistische overtuigingen van de PVV worden genormaliseerd. De benoeming van Bosma tot Kamervoorzitter was de druppel die de emmer deed overlopen.