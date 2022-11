Guess-filiaal sluit deuren nadat kunstenaar Banksy winkeldieven oproept om erheen te gaan

Modemerk Guess heeft de deuren van zijn winkel gesloten en extra beveiligd nadat kunstenaar Banksy via Instagram een oproep deed aan winkeldieven om naar de winkel toe te gaan.

De anonieme kunstenaar beschuldigt het modemerk ervan zijn kunstwerken zonder toestemming op hun kleding te hebben gedrukt. Op Instagram heeft hij een foto gedeeld van de etalage van Guess op de Regent Street in Londen. Hij schrijft: ''Attentie winkeldieven. Ga alsjeblieft naar Guess op Regent Street. Zij hebben mijn ontwerpen van mij ontvreemd, dus hoe kan het dan verkeerd zijn om hetzelfde te doen met hun kleding?'' Daarop besloot het Guess-filiaal de winkel tijdelijk te sluiten, de beveiliging op te schroeven en de etalages af te plakken. Het modemerk heeft niet nog niet gereageerd op het bericht van Banksy. Wel staat op de website dat de collectie ‘is gemaakt in samenwerking met Brandalised, een urban graffiti-licentiebedrijf dat als missie heeft om aan fans betaalbare Banksy-producten aan te bieden'.

De oproep van Banksy zou mogelijk meer gezien moeten worden als zijn manier om een discussie op te wekken. De BBC sprak met Liz Ward, advocaat in auteursrecht. Volgens haar kunnen er twee dingen aan de hand zijn. ‘’Als Banksy van deze deal wist en het goedkeurde, dan is zijn bericht wellicht bedoeld om een soort guerillamarketingcampagne te starten. Maar als hij niets van de deal af wist, dan is hij vast behoorlijk boos. Zeker omdat dat soort grote bedrijven en merken niet te rijmen zijn met de anti-establishmentvisie van de kunstenaar."