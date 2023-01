Kunnen we een land in oorlogstijd overlaten aan VVD'ers die al bang zijn voor Attje Kuiken en Jesse Klaver?

De campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen is begonnen. Voor Mark Rutte, Edith Schippers en hun VVD betekende dat direct een aanval op de vijand, de linkse wolk, waarbij Rutte vijftig jaar terug in de tijd moest om een zogenaamd angstbeeld op te roepen van de regering-Den Uyl.

Het is een belachelijke traditie aan het worden dat de VVD zelf zijn vijand mag kiezen, zegt Marcel van Roosmalen in De Nieuws BV:

“Bijna net zo belachelijk als beweren dat het land in goede handen is bij Mark en Edith. Je verpest een heel land en poseert glimmend met elkaar in de Telegraaf met de boodschap dat je de boel graag stabiel houdt. We zijn veel, maar niet stabiel. Alfred Schreuder geeft nu toch ook geen interview waarin hij terugblikt op zijn successen met Ajax?”