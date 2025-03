Kunnen Burgerberaden ons parlement vervangen?

Het Nationaal Burgerberaad Klimaat dat nu wordt gehouden kan een belangrijke stap zijn op weg naar de algehele invoering van dit democratisch instrument. Hoewel de vraagstelling helaas te mager is, omdat die beperkt is tot de handelswijze van individuele burgers, terwijl dit instrument juist uitnodigt om over structurele veranderingen te debatteren en te besluiten. Er kan echter toch ervaring worden opgedaan met de verschillende aspecten die eigen zijn aan deze manier van wetgeving. Het zou mooi zijn als dat een stimulans zou zijn om het Burgerberaad ook voor andere thema’s en op alle niveaus regelmatig en vaker toe te passen.

Veel tegenstanders van Burgerberaden hebben bedenkingen ten aanzien van hun representativiteit en hebben er moeite mee dat de leden geen verantwoording over hun keuzes, hoeven af te leggen, iets wat zij parlementariërs wel zien doen. Maar deelnemers aan een Burgerberaad zijn juist representatiever dan hun collega-parlementariërs. Zij zijn geselecteerd op basis van een willekeurige steekproef. Iedere burger heeft evenveel kans om bij de steekproef te zitten en dat wordt over het algemeen wel begrepen en geaccepteerd.

1. een (2e) gewogen lotingsronde wordt gehouden, waarbij burgers uit groepen die zich niet zo gauw zelf aanmelden speciale aandacht krijgen, 2. de deelnemers ruim de tijd en de middelen krijgen om zich degelijk in de materie te verdiepen, 3. de politiek, die nog het laatste woord heeft, duidelijk van te voren aangeeft wat er met de uitkomsten wordt gedaan, 4. er geld beschikbaar is voor goede begeleiding van het proces en voor het uitkeren van presentiegeld. 5. de beraadslagende leden niet door de pers te veel op de huid gezeten worden. [Zie ook: www.bureauburgerberaad.nl ]

Als aan deze voorwaarden voldaan is, is het wetgevend Burgerberaad in mijn ogen een heel goed democratisch alternatief voor ons parlement. De klassieke Atheners werkten ook met een door loting samengestelde wetgevende jury, de Nomotheten (letterlijk: wetopstellers). Zij vervingen de Volksvergadering als het om belangrijke wetten ging, omdat men het gevoel had daarin door demagogie en ongezond populisme regelmatig op het verkeerde been gezet te worden.