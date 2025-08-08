Kun je ons zo gauw mogelijk uit Gaza evacueren? Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 166 keer bekeken • bewaren

May-May Meijer Oprichter vredesorganisatie Peace SOS

Vandaag las ik op de NOS website dat Israël Gaza-stad wilden bezetten. Even later contacteerde Salama me vanuit Gaza-stad.

“Unfortunately, Israel wants to occupy Gaza City and displace us from it. I am thinking of moving to the south. I contacted my friend there and they told me that the place is completely crowded with displaced people. I don’t know what to do now. Time goes by and every day it becomes more difficult for us to make decisions.

I was thinking of moving to the central region, but I learned that Netanyahu was planning to launch a military operation there. We are in a great confusion. I don’t know where to go. If they allow us to travel outside Gaza, I will go to save my family.Can you talk to the Dutch Red Cross to work on evacuating us from Gaza??”

Salama schrijft verder dat er in het zuiden van Gaza geen plaats is om een tent op te zetten. Ook maakt hij zich zorgen om zijn kinderen.

“My children have become strangely behaving. My son has become more aggressive as a result of the excessive violence. The bombing, destruction and sounds of explosions affect my children in a very negative way.

I have become afraid for their mental health due to the current situation. The sounds of the shelling, the shooting, and the lack of food. All of these factors affect their mental and physical health.”

Salama vraagt mij nog een keer of ik hem en zijn familie gauw weg kan krijgen uit Gaza. Alhoewel ik dat graag zou willen, kan ik dat niet. Wel roep ik er in dit opiniestuk nog een keer toe op om dit afschuwelijke geweld en de hongersnood in Gaza te beëindigen. Ook de VN-mensenrechtenchef Volker Türk zei in een verklaring dat het Israëlische plan voor een militaire overname van de bezette Gazastrook moet worden stopgezet. Familieleden van gijzelaars die verenigd zijn in Bring Them Home Now zijn eveneens tegen een verdere verlening van de oorlog. Ze zijn bang hun dierbaren niet meer levend terug te zien en noemen de bezetting van Gaza-stad een doodvonnis voor de gijzelaars.

Minister Veldkamp noemde in het Nederlands Dagblad de bezetting van Gaza-stad een verkeerde stap. Hij wil echter geen nieuwe maatregelen treffen. Ik ben van mening dat de Nederlandse regering echter nog nauwelijks maatregelen getroffen heeft, zoals ook verschillende Tweede Kamerleden gisteren betoogden tijdens het commissiedebat over Gaza. De Duitse regering onderneemt wel stappen. Zo publiceerde de NOS vandaag een bericht dat de Duitse regering tot nader order de export van militaire goederen die gebruikt kunnen worden in de Gazastrook, blokkeert. Dat is een stap die al veel eerder genomen had moeten worden, maar het zou goed zijn als Nederland die zou volgen. De Tweede Kamerleden noemden in het debat gisteren nog meer maatregelen die Minister Veldkamp zou kunnen ondernemen. Ik hoop dat hij daar vandaag over nadenkt en snel handelt. Wat mij betreft dient Nederland zich tot het uiterste in te spannen om de genocide in Gaza niet nog erger te laten worden.

Zie ook het rapport van de commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV). Nederland heeft de juridische plicht om genocide te voorkomen. Elke staat is verplicht om te handelen, ook als hij niet de capaciteit heeft om, alleen handelend, genocide te voorkomen. De Volkskrant schreef volgens The Rights Forum dat volkenrechtdeskundige Marieke de Hoon de regering ‘adviseert om “Israël te veroordelen voor het hoogstwaarschijnlijk plegen van genocide”’. Zij roept op tot het nemen van ‘maatregelen die effectief kunnen zijn’. Daaronder ‘het aansluiten bij de genocidezaak van Zuid-Afrika, het stoppen met de wapenexport naar Israël en de wapenimport uit Israël, en sancties en handelsbeperkingen’.

Er dient zo gauw mogelijk een staak-het-vuren in Gaza te komen. Het eten dat aan de grens staat de wachten dient via de VN-trucks en trucks van internationale organisaties naar binnen te worden gereden en alle gijzelaars en Palestijnen die willekeurig worden vastgehouden dienen te worden vrijgelaten. Hopelijk zet de Nederlandse regering zich hier ook echt voor in, in plaats van het alleen maar met de mond te belijden. Zoals ik eerder aangaf is het ten hemel schreiend dat mensen in Gaza verhongeren terwijl er vrachtwagenladingen vol voedsel en andere humanitaire benodigdheden staan te wachten aan de grens.

Laten we voor elkaar zorgen en voor de natuur. Hopelijk komt er gauw: Een Wereld Waarin Alle Kinderen Kunnen Spelen.