‘Kun je kinderen blootstellen aan de angstaanjagende seksuele denkbeelden van Monique Smit?’

8 feb. 2023 - 13:01

Nee, kinderen moet je ook niet bloot stellen aan de seksuele denkbeelden van Monique Smit. Kinderen moet je zo wie zo niet bloot stellen aan allerlei volwassen seksuele denkbeelden. Dus ook niet aan die van Pim Lammers. Want zij zijn nog niet in staat fantasie te onderscheiden van realiteit. Dat is iets wat zij door de jaren heen leren, als het goed is.

