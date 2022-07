Kun je als vegetariër of veganist straks nog wel vliegen? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 2818 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Gerard van der Schaaf https://flic.kr/p/2j2C3F6

Er is heel veel discussie over de luchtvaart. We weten het intussen allemaal wel. Het is zeer vervuilend en maakt erg veel lawaai. Dat veroorzaakt permanent gezondheidsproblemen rond de luchthavens. Eigenlijk is daar weinig aan te doen, behalve zeer fors minder vliegen.

Toch worden we doodgegooid met allerlei (on-)mogelijke technofixen om ons te laten geloven dat alle milieuproblemen rond vliegen makkelijk op te lossen zijn met superinnovaties die meestal helemaal nog niet bestaan. Een van die innovaties is vliegen op SAF. SAF staat voor zogenaamde “duurzame” brandstof. Daarmee wordt o.a. bedoeld het vliegen op biobrandstof, maar ook andere vormen zoals kunstkerosine. Nu kunnen we het hier hebben over of dat technisch en maatschappelijk allemaal wel grootschalig gaat, maar dat is voor een andere keer een mooie discussie.

Vandaag wil ik het hebben over biokerosine-, maar ook biodieselvervanger. SAF moet, als het aan de Europese Unie ligt, binnenkort worden bijgemengd bij de fossiele kerosine. Het zou dan een paar procent betreffen op de bulk fossiele brandstoffen. Dat dat geen zoden aan de dijk zet snapt iedereen. Het doet ook niks aan het lawaai van vliegtuigen en het maken kost ook ongelofelijk veel groene energie, als die al voorhanden is.

Het gaat mij toch om iets anders. “Biobrandstoffen” worden gemaakt van “afvalstromen”, die vanuit de hele wereld worden aangevoerd naar bijvoorbeeld Neste bij Rotterdam. Neste maakt daar dan een dieselvervanger en kunstkerosine van. Dat kost dus best wel de nodige grijze energie, van bijvoorbeeld een kolencentrale die op een steenworp afstaat van de fabriek. Dus of dat heel schoon is kun je dan ook wel afvragen. En dan hebben we het nog niet gehad over het transport met schepen op zware stookolie.

Met grote verwondering las ik in stukken van de Reclame Code Commissie en later, toen ik er naar zocht, publicaties waarin werd gezegd dat kunstbrandstoffen o.a. worden gemaakt uit “vleesresten”. Daar doet men niet eens ingewikkeld over. Ze geven het natuurlijk een naam die niet fraai klinkt, zodat het niet zo erg lijkt. Maar het blijven wel stoffelijke overschotten van levende wezens, vaak uit de niet-biologische vleesindustrie. Overschotten van dieren die onder andere eerst lang zijn opgehokt en later zijn geslacht voor consumptie. We kennen allemaal de beelden!

Dan ga ik toch piekeren. Dat zit in mijn aard. Je doet als vegetariër en/of veganist zo je uiterste best om te leven zonder de fauna te schaden. Je eet geen vlees, je verbruikt geen producten met een dierlijke (deel-) oorsprong. Dat doe je uit een loffelijk principe. Maar dan kom je nu er opeens achter dat de EU een bijmengverplichting oplegt van een kerosine- of dieselvervanger van (deels-) dierlijke oorsprong, want ja…. die vleesresten! Krijgen we dan straks brandstoffen met het label “vegan” of kun je als vegetariër/veganist straks nog wel vliegen?