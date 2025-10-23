Kun je als parlementair journalist adviezen geven aan Thierry Baudet en zijn ultrarechtse partij? Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 370 keer bekeken • bewaren

Een heftige aflevering van de anders zo rustige en genuanceerde wekelijkse commentaarrubriek van parlementair journalist Peter Kee en Joop-eindredacteur Francisco van Jole.

Het gesprek begint rustig over het nieuwste conflict binnen de Partij voor de Dieren. Mede-oprichter Niko Koffeman, tevens senator, heeft zijn lidmaatschap opgezegd. Peter Kee vertelt over de schermutselingen achter de schermen die al langer aan de gang zijn en neerkomen op "te veel Gaza, te weinig dieren. Bij de vorige verkiezingen gebeurde iets soortgelijks, ze staken toen ook een stok in eigen wiel. De partij stond toen op 10 zetels in de peilingen en haalde er uiteindelijk 3".

Van Jole legt uit dat er een strategisch conflict onder ligt. "Koffeman komt van de SP en heeft de partij opgericht om ook rechtse kiezers te kunnen winnen voor dieren-onderwerpen. Op de rest van de kwesties stemde de partij meestal stilletjes met de SP mee. Ouwehand heeft de partij een veel linkser profiel gegeven. Daar is hij het niet mee eens." Dat laatste roept ook frictie op. Zo is er intern gedoe over een wetsontwerp voor een verbod op onverdoofd slachten. De linkervleugel wil dat niet omdat het "niet inclusief" is aangezien de wet indruist tegen religieuze regels. "Voor een partij voor de dieren is dat natuurlijk wel een beetje raar.

Zo is er meer. Kee wijst er op dat Koffeman een documentaire heeft laten maken, Boerocratie, waarin wordt uitgelegd hoe BBB ten dienste staat van de agro-industrie. De partij wil daar geen campagne mee voeren "om BBB geen extra aandacht te geven".

Daarna gaat het over een column in Vrij Nederland van Thijs Broer, een parlementair journalist waar Kee nauw mee samenwerkt. Broer beschrijft hoe hij en Kee bij Baudet werden geroepen. Hij wilde van hen weten waarom hij niet meer werd uitgenodigd voor talkshows en wat hij moest doen om dat te veranderen. De twee journalisten vertelden hem dat hij moest ophouden met rare complottheorieën over de maanlanding en reptielen. Broer beschrijft dat Baudet vervolgens een nieuwe lijsttrekker naar voren heeft geschoven: "Intussen houdt Baudet zich gedeisd, en kan hij glimlachend toekijken hoe FvD weer stijgt in de peilingen, met hulp van de ‘mainstream media’."

Van Jole vindt het ongepast dat parlementair journalisten advies geven aan een ultrarechtse partij die volgens de AIVD een gevaar is voor de democratische rechtsstaat. Kee ziet dat anders en constateert tevreden dat de partij is opgehouden met het verspreiden van complottheorieën. Van Jole: "Dan heb je het alleen over de maanlanding. De omvolkingstheorie is een racistische complottheorie die hij al sinds 2013 verkondigt, toch was hij welkom bij de talkshows. Wat is het verschil met de maanlanding?"

Volgens Kee, werkzaam voor de talkshow Pauw & De Wit, is dat niet met elkaar te vergelijken omdat de omvolkingstheorie ook door andere partijen, zoals de PVV, wordt omarmd. Het leidt tot een ongemakkelijke confrontatie tussen de twee commentatoren.