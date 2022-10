Kuipers verhoogt dreigingsniveau corona Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 190 keer bekeken • bewaren

Het RIVM meldt dat het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen de afgelopen week sterk is toegenomen. Ook het aantal bewoners in verzorgingstehuizen dat corona heeft, neemt toe.

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers heeft hierdoor het dreigingsniveau in de coronathermometer verhoogd naar stand twee. Deze thermometer wordt sinds vorige maand gebruikt om de epidemie te volgen en bestaat uit vier standen. Nu het dreigingsniveau op twee staat betekent het dat de impact op de samenleving en de zorg is verhoogd. Ook is het ziekteverzuim erg toegenomen.

Volgens het instituut is het van belang dat ouderen opletten en een herhaalprik halen. Het aantal bewoners van verpleeghuizen met een positieve coronatest steeg afgelopen week namelijk met 23 procent. Het advies geldt ook voor kwetsbaren.

Dat de najaarsgevolg is begonnen, liet het RIVM vorige week dinsdag al weten. Toen lagen 873 coronapatiënten in het ziekenhuis. Nu zijn dat er 1160, waarvan 47 op de intensive care liggen. Hoewel het aantal covid-patiënten op de IC laag is, neemt het aantal wel toe.