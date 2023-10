Kuikentjesconfetti en slingers in het slachthuis

Eén dag per jaar doen aan dierenrechten is leuk, nu de andere 364 dagen nog.

Het is vandaag feest. Dat zou het voor alle dieren moeten zijn, maar in de praktijk is het dit alleen voor je eigen trouwe viervoeter, eigenwijze lapjeskat of gezellige metgezel. In de propvolle stallen waar andere trouwe viervoeters en gezellige metgezellen onvrijwillig vastzitten zul je alleen weinig slingers vinden. De bio-industrie staat niet bekend om confetti. Ook niet op dierendag.