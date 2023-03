Kuiken: ‘Mark Rutte is de grootste gedoger van Geert Wilders’

Kuiken verweet de premier dat hij de solidariteit met asielzoekers ondermijnt. Ze wees op de stille meerderheid in Nederland die voor een fatsoenlijke opvang van vluchtelingen is. “Er zijn mensen die uit Oekraïne komen, die in Afghanistan voor ons als tolk hebben gewerkt en vrouwen die voor hun leven moeten vrezen in Iran”, somde ze op.