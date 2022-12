Kudde koeien stop voortvluchtige boef, drijft hem in armen politie

Boe, zal een voortvluchtige boef in Engeland gedacht hebben toen hij achterna gezeten door de politie een weiland in vluchtte. Daar liep hij tegen een kudde koeien aan. De plichtsgetrouwe dieren aarzelden geen moment en dreven de man, die op heterdaad betrapt was tijdens het plegen van een misdrijf, terug in de armen van de achtervolgende politieagenten. De verdachte kon vervolgens met loeiende sirenes afgevoerd worden. Het tafereel werd vastgelegd door de nachtzichtcamera van een politiehelikopter.