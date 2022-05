Kritische reacties van gewone Russen op het nationalistisch machtsvertoon van Poetin Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 379 keer bekeken • bewaren

Meduz.io is een van de nog zeer weinige overgebleven onafhankelijke Russische nieuwssites. Het werkt vanuit Letland. Onlangs vroeg het zijn lezers wat dit jaar de feestdag Overwinningsdag op 9 mei betekent. Op die dag herdenkt Rusland jaarlijks de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland in 1945. Het is een feestdag waarin met name de autoriteiten zich wentelen in een nationaal bad van patriotisme. Sinds president Poetin aan de macht kwam in 2000 is de viering nog

nationalistischer geworden, dit jaar lijkt het een zorgvuldig geregisseerde nationale hysterie geworden.

De vraag van Meduza is interessant, omdat Overwinningsdag nu bijna drie maanden na Rusland’s moorddadige aanval op Oekraïne plaatsvindt. Meduza-lezers behoren tot de groep van 20 tot 30 procent Russen die niet slaafs de propaganda op de Russische televisie volgen maar zelf op zoek gaan naar onafhankelijke bronnen.

Het ontving 1600 antwoorden van lezers en publiceerde daarvan een representatieve samenvatting. De site bericht overigens gedeeltelijk in het Engels. Een aanrader dus voor degenen in het Westen die geïnteresseerd zijn in onafhankelijk Russisch nieuws.

De belangrijkste delen uit de gepubliceerde lezersreacties staan hieronder vermeld.

Kristina, Krasnodar Krai, Rusland:

Ik heb het gevoel heb dat we het dit jaar niet moeten vieren. Ik kan me alleen maar de omvang van de propaganda voorstellen die ze deze dag zullen brengen. Ik wil het echt niet zien…. Het is tijd om te stoppen met opscheppen over hoe geweldig "wij" zijn. We hebben niets om trots op te zijn… Wij zijn niet degenen die naar Berlijn gingen. Wij zijn niet degenen die tot de dood hebben gevochten.

Iedereen is al lang vergeten wat we vieren. Het enige dat telt is een excuus is om te schreeuwen, op te scheppen en door de stad te rijden met een vlag en een bumpersticker met de tekst 'We kunnen het nog een keer doen'.

Anastasia, Chabarovsk:

Mijn land heeft de herinnering aan de oorlog verraden. Alles waar mijn voorouders voor hebben gevochten en voor zijn gestorven, is geschonden.

Andrey, St. Petersburg:

Mijn beide grootvaders hebben gevochten. Nu zijn die overleden, maar dat is misschien maar goed ook. Ze hoeven deze vreselijke, beschamende oorlog met Oekraïne niet te zien.

Igor, Moskou:

9 mei zou naar mijn mening een dag van rouw moeten zijn, geen militaire feestdag met parades, versieringen en barbecues. Het is een belangrijke dag om te begrijpen hoeveel slimme, getalenteerde en gewoon aardige mensen deze wereld heeft verloren vanwege de ambities van een kleine kring van mensen. Op dit moment gebeurt het weer. Het bewijst maar weer eens dat Rusland de lessen van de 20e eeuw niet heeft begrepen.

Jekaterina, Kaliningrad:

Victory Day is een grote feestdag sinds ik een klein kind was. Dit jaar gaan we naar onze datsja, waar we de hele dag werken. We proberen helemaal nergens aan te denken. Er is geen gevoel van triomf meer. Alleen eindeloos verdriet en pijn. Ik kan niets meer schrijven. Het is te moeilijk.

Inna, Tambov:

De afgelopen jaren zijn de vieringen van 9 mei een farce geworden…. Er zijn de afschuwelijke tankvormige kinderwagens, kinderen in militaire uniformen met speelgoed- machinegeweren en tanks in de parade over de stenen stoep op het Rode Plein. Waar is het allemaal voor? (Kijk eens naar de) totale armoede, door slechte wegen; door ouderen die moeten rondkomen van een klein pensioen. Terwijl we verkondigen dat "we het opnieuw kunnen doen."

Vóór 24 februari was dat allemaal heel vervelend, maar toen de oorlog begon, begon ik beter te begrijpen dat onze regering alle positieve gevoelens die ik had geassocieerd met de overwinning van de Tweede Wereldoorlog om zeep had geholpen. We zullen onze voorouders nooit vergeten, die een heel moeilijk lot ondergingen. Maar iets vieren nadat de autoriteiten alles hebben ontkend, is gewoon godslasterlijk.

Pavel: Orjol, Rusland :

Ik ben opgegroeid in de jaren tachtig, toen het leven in ons land behoorlijk gemilitariseerd was. Als kleine jongen vond ik het leuk... En toen groeide ik op en ging ik in het leger. Ik was trots op de roemrijke geschiedenis, de overwinning van de Russische soldaat. Toen verdween dat allemaal van de ene op de andere dag, toen ik over Bucha hoorde. Russische soldaten bleken moordenaars en sadisten. Het was... alsof er een deel van mij werd afgescheurd.

Vika, Moskou:

Ik wil 9 mei dit jaar niet vieren. Ik wil zelfs niet mijn ogen openen of naar buiten gaan die dag. Omdat ik weet dat ik van het begin tot het einde alleen maar schande zal voelen.

Vadim, St. Petersburg:

Ik kan de overwinning op het fascime niet vieren wanneer fascisme gewonnen heeft.