Kritiek op Italiaanse pro-Poetin-vicepremier Salvini na uitspraken over moord op Navalny

De Italiaanse vicepremier Matteo Salvini heeft kritiek uit binnen- en buitenland gekregen op zijn opmerkingen over de moord op Aleksej Navalny. Salvini zei dat het "aan de Russische artsen en rechters" is om uitspraken te doen over de plotselinge dood onder zeer verdachte omstandigheden van de Russische oppositiepoliticus. Politici in Rome en Brussel uitten hun bedenkingen over dat standpunt, zo meldt ANP.

Navalny gold als de belangrijkste Russische tegenstander van president Vladimir Poetin. Vrijdag werd hij dood aangetroffen in het Siberische strafkamp waar hij na zijn schijnproces naartoe verbannen was. De partij van Salvini, het extreemrechtse Lega, houdt er zeer pro-Russische standpunten op na. De partij had in het verleden een samenwerking met de partij van Poetin, maar die zou na afspraken in het Italiaanse parlement in 2017 zijn opgezegd.