Kritiek op inhumaan transport van 19.000 koeien, enorme stank in Kaapstad

De Zuid-Afrikaanse dierenbescherming NSPCA spreekt schande van de situatie op een transportschip met aan boord 19.000 koeien dat aanmeerde in de haven van Kaapstad. Bewoners klaagden over een enorme stankoverlast die bij nader onderzoek van het schip afkomstig blijkt. De duizenden koeien moeten zien te overleven in hun eigen uitwerpselen. De transporteur wilde inspecteurs van de dierenbescherming aanvankelijk niet toelaten maar gaf toe nadat een dwangbevel werd geproduceerd. Volgens de NSPCA werkt het bedrijf de inspectie tegen. Vijf koeien zijn al wegens ondragelijk lijden geëuthanaseerd.

Ook de Zuid-Afrikaanse politieke partij Democratische Alliantie, de regerende partij in Kaapstad, veroordeelde het transport van levend vee. ‘Levende export, zoals blijkt uit deze situatie, stelt dieren bloot aan gevaarlijke omstandigheden zoals gevaarlijke niveaus van ammoniak, ruwe zee, extreme hittestress, verwondingen, vuile omgevingen, uitputting en zelfs de dood’, aldus de partij in een verklaring.

De 190 meter lange Al Kuwait, het grootste veetransportschip ter wereld, is onderweg van Brazilië naar Koeweit. Er is al langer kritiek op het transporteren van levend vee over zee. Onlangs ontstonden er grote problemen aan boord van een schip met tienduizenden schapen dat van Australië op weg was naar Israël maar rechtsomkeert maakte vanwege de aanvallen van Houthi's op koopvaardijschepen voor de kust van Jemen. Er zijn naar schatting 125 veetransportschepen in de vaart. De Al Kuwait uit 2016 is een van de nieuwste, veel van de andere schepen zijn sterk verouderd.