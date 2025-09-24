'Kritiek op genocide? Je moet niet zo polariseren'

'Polarisatie: dát schijnt het grote probleem te zijn. We moeten minder polariseren. Je zal het de komende weken nog vaak horen zeggen, in de campagne, meestal door mensen met een angstaanjagende lading boter op hun hoofd', zegt Pieter Derks in De Nieuws BV. 'Het is een afgrijselijk woord natuurlijk, vooral omdat het meestal gebruikt wordt om het debat om zeep te helpen.'