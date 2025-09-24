BNNVARA Logo
Word lid
NPO
Logo Joop
Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

'Kritiek op genocide? Je moet niet zo polariseren'

Kijk Nou
  •  
Vandaag
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
82 keer bekeken
  •  

'Polarisatie: dát schijnt het grote probleem te zijn. We moeten minder polariseren. Je zal het de komende weken nog vaak horen zeggen, in de campagne, meestal door mensen met een angstaanjagende lading boter op hun hoofd', zegt Pieter Derks in De Nieuws BV. 'Het is een afgrijselijk woord natuurlijk, vooral omdat het meestal gebruikt wordt om het debat om zeep te helpen.'

Meer over:

kijk nou, pieter derks, de nieuws bv, polarisatie
Delen:

Praat mee

Onze spelregels.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.

BNNVARA LogoWij zijn voor