Krijgt Iran met hervormingsgezinde nieuwe president de gematigde koers waar vrouwen en jongeren naar snakken?

Er zijn in totaal iets meer dan 30 miljoen stemmen uitgebracht. Pezeshkian sleepte daarvan zo'n 17 miljoen in de wacht en Jalili ruim 13 miljoen, volgens de resultaten die zijn vrijgegeven door het Iraanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De opkomst bij de tweede ronde van de presidentsverkiezingen was volgens het ministerie 49,8 procent.

De president heeft in Iran veel invloed, maar wordt niet gezien als de hoogste leider van de Islamitische Republiek. Dat is grootayatollah Ali Khamenei. Verkiezingen gelden ook niet als volledig democratisch, omdat de conservatieve Raad van Hoeders de kandidaten selecteert. Dat roept direct twijfels op in hoeverre Pezeshkian werkelijk een nieuwe, mildere koers kan gaan varen. In tv-debatten en interviews heeft Pezeshkian, ondanks zijn hervormingsgezindheid, beloofd het beleid van Khamenei niet aan te vechten. Het is dat beleid dat de afgelopen jaren weer vol in de spotlights stond door het repressieve regime dat hardhandig de rechten van vrouwen in Iran onderdrukt.