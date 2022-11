Krijgt de jagende koning onterecht een voorkeursbehandeling?

Het Kroondomein, een gigantisch natuurgebied op de Veluwe, is staatseigendom en dus van ons allemaal. Maar er is iets vreemds aan de hand. Een paar maanden per jaar mag niemand het gebied in. Dan is de koning er met zijn relaties aan het jagen op wilde dieren. Maar is dat privilege wel wettelijk in orde? Ton van der Ham, onderzoeksjournalist bij Zembla, graaft in de zaak.