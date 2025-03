Kremlin-vazallen Hongarije en Slowakije dreigen EU-top over Oekraïne te saboteren

Hongarije en Slowakije dreigen de ingelaste EU-top over Oekraïne en defensie te ontregelen. Dat meldt ANP. Als de andere EU-landen Oekraïne willen blijven helpen om door te vechten, worden de leiders het donderdag in Brussel niet eens, zo waarschuwen de Poetin-gezinde premiers Viktor Orbán en Robert Fico.

Orbán denkt er zo anders over dan de meeste andere EU-leiders dat het volgens hem geen zin heeft om te proberen samen een standpunt in te nemen, zoals normaliter op een top gebeurt. Doen ze dat toch, dan zal de Europese Unie te kijk komen te staan als een verdeeld huis, dreigt de Hongaarse premier. Dat doet hij in een brief aan hun voorzitter António Costa, die is ingezien door het ANP. Orbán dwarsboomde of vertraagde al meermaals eerder hulp aan Oekraïne en optreden tegen Rusland.