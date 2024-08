Europa durft Russische kernenergie niet te sanctioneren en spekt zo via Nederland oorlogskas Kremlin

Via het Nederlandse dochterbedrijf Uranium One Coöperatief is het Russische staatsbedrijf actief in het winnen van de nucleaire grondstof in Kazachstan en Tanzania. Vanuit die landen vloeien de opbrengsten naar Nederland, voordat ze doorgestuurd worden naar Rusland. In 2022 maakte het Nederlandse bedrijf 240,6 miljoen dollar (222 miljoen euro) winst. Tientallen miljoenen daarvan werden overgemaakt naar het moederbedrijf in Rusland.