Kremlin-marionet Ralf Dekker (FvD) pleit in Kamer voor vriendjes worden met Poetin

Ralf Dekker, Kamerlid voor de lange arm van het Kremlin Forum voor Democratie, heeft woensdag in de Kamer gepleit voor het schrappen van de sancties tegen terreurstaat Rusland. Volgens Dekker is het tijd om te stoppen met "de karikatuur van vijandbeelden" en weer gas af te nemen van het land dat al jaren een meedogenloze annexatie-oorlog voert tegen Oekraïne en intensief probeert verkiezingen binnen de EU te saboteren.

De opstelling van de rechtsextremist zorgde voor woede bij de andere partijen in de Kamer. Onder andere bij D66'er Stephan Neijenhuis. Hij hield de FVD'er voor dat afname van Russisch gas betekent dat de Russische overheid meer geld heeft om Oekraïne te bombarderen. SGP'er André Flach noemde die houding van Dekker "gevaarlijk" en "kwalijk".

CDA-leider Henri Bontenbal vroeg Dekker of zijn partij ook nog steeds uit de NAVO of de EU wil, wat de FvD'er bevestigde. "Hoe blijft Nederland dan veilig, zonder bondgenoten?" wilde Bontenbal weten. Volgens Dekker is dat een kwestie van inzetten op "goede relaties met de buren", waardoor het niet nodig zou zijn om een sterker leger te hebben.