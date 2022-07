Kremlin liegt ook over economie: sancties verlammen Rusland

31 jul. 2022 - 8:54

Het slechte nieuws is dat we Putin hiermee niet gaan stoppen. Zoals Thatcher al zei: "“The Russians put guns before butter. We put just about everything before guns". Putin heeft geen enkele probleem om duizenden van de zoons van zijn volk, als kannonenvlees weg te sturen. Dus wat zal hem het schelen als zijn volk in armoede raakt? Stalin bleef immers ook strak in het zadel zitten toen zijn volk verhongerde. Toch doorgaan met die sancties. Het betekent immers dat er naast minder boter, er ook minder ruimte is voor wapens.