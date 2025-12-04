Kremlin gaf opdracht tot antisemitische en islamofobe acties in Frankrijk om polarisatie aan te jagen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 273 keer bekeken • bewaren

Het Kremlin zelf heeft volgens Franse inlichtingendiensten opdracht gegeven geheime acties uit te voeren om spanningen tussen joden en moslims te veroorzaken en aan te wakkeren. Op die manier moet de samenleving ontwricht worden. De Franse onderzoekssite Mediapart heeft documenten in handen gekregen waaruit de directe betrokkenheid van de Russische regering blijkt.

In Frankrijk vinden al sinds de Russische inval in Oekraïne verdachte acties plaats. Na de start van de oorlog in Gaza op 7 oktober namen die toe. Zo werden er Davidssterren op gebouwen gekalkt, een monument ter herdenking van de Holocaust-slachtoffers besmeurd met handafdrukken van rode verf, er werden varkenskoppen achtergelaten bij moskeeën,

"De [Russische] presidentiële staf streeft ernaar de spanningen tussen deze twee gemeenschappen in Frankrijk te verhogen door polariserende debatten te misbruiken en daarmee verdeeldheid te zaaien binnen de Franse samenleving om zo de nationale cohesie te verzwakken", aldus een Frans inlichtingenrapport dat door Mediapart is geraadpleegd. De vernieling van het Shoah Monument en andere Joodse culturele locaties werd "rechtstreeks goedgekeurd door de Russische presidentiële staf."

Eind mei werden verschillende synagogen, het Holocaustmonument en een restaurant met groene verf bespoten. Drie maanden later werden er bij verschillende moskeeën varkenskoppen achtergelaten waarvan enkele met het opschrift 'Macron'. Een andere Serviër, die door de Franse inlichtingendienst als een Russische agent werkt, bleek de acties te orkestrenen. Op 27 augustus gaf hij via email opdracht tot het plaatsen van de varkenskoppen en gaf via versleutelde chats de adressen door van joodse culturele locaties.

Mediapart zet ook uiteen hoe de Russen te werk gaan.

"Het begint bij een Russische inlichtingenofficier die gestationeerd is in Rusland. Deze schakelt vervolgens een tussenpersoon in, meestal gevestigd in voormalige Sovjet-satellietstaten of staten die zijn ontstaan ​​na de ineenstorting van het Oostblok", aldus een memo van de Franse inlichtingendienst DGSI. Die tussenpersoon rekruteert vervolgens "veelal kwetsbare Russisch sprekende personen" en start daamee op afstand de operatie. Door de operatie via tussenpersonen op te delen is het lastig te achterhalen dat Rusland direct achter de acties zit, concludeert de Franse binnenlandse inlichtingendienst.

De destabilasatiepogingen passen in een langer Russische traditie. In de jaren vijftig spoten Russische agenten hakenkruizen en antisemitische leuzen op plekken in West-Duitsland. In de VS werden racistische teksten verspreid en brieven gericht tegen zwarte en Aziatische burgers, die zogenaamd van de Joodse Defensie Liga en de Ku Klux Klan afkomstig waren.