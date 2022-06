Kremlin-advocaat in de Hoge Raad

1 jun. 2022 - 9:21

Dat Van der Voort Maarschalk jarenlang Poetins belangen diende, maakt hem niet per definitie ongeschikt als raadsheer van de Hoge Raad. In principe vereenzelvigt een raadsman/vrouw zich immers niet met de cliënten persoonlijk, maar geeft advies en juridische hulp op basis van het vigerende rechtssysteem. Nou is het helpen uitschakelen van een oligarch ten gunste van de Kremlin-potentaat niet zo fraai, maar een (straf)advocaat staat b.v. ook niet achter een eventuele criminele daad van een cliënt, maar verdedigt de positie van een verdachte. [Binnenkort moet de Hoge Raad oordelen over de zaak die de voormalige aandeelhouders van Yukos hebben aangespannen tegen de Russische Federatie.] Het lijkt me duidelijk dat Alexander in deze zaak niet mag (mee)beslissen op grond van (mogelijke) belangenverstrengeling. De Hoge Raad is mans genoeg om op dit punt zindelijk op te treden.