Krachtige aardbeving treft Zuidoost-Azië, wolkenkrabber ingestort in Bangkok

Een zware aardbeving met een kracht van 7.7 heeft vrijdag Centraal-Myanmar getroffen, met wijdverspreide schade en ontwrichting in meerdere landen tot gevolg. De beving, die zich rond 12.50 uur lokale tijd voordeed op een diepte van 10 kilometer nabij de stad Mandalay, heeft inmiddels geleid tot ernstige incidenten in zowel Myanmar als de omringende landen.

In Bangkok, Thailand, stortte een wolkenkrabber in aanbouw volledig in, waarbij ten minste 43 bouwvakkers bedolven raakten onder het puin. De Thaise premier Paetongtarn Shinawatra heeft de noodtoestand afgekondigd voor de hoofdstad.

De berichten uit het door oorlog verscheurde Myanmar komen mondjesmaat naar buiten. Een groot ziekenhuis in de hoofdstad Naypyidaw meldt talloze slachtoffers, met mensen die buiten de spoedeisende hulp worden behandeld. Journalisten melden scheuren in wegen en beschadigde gebouwen waar plafondonderdelen zijn ingestort.

De aardbeving was voelbaar in verschillende landen: China (met name in de provincie Yunnan), Thailand (in steden als Bangkok en Chiang Mai) en Vietnam (in Hanoi en Ho Chi Minh-stad). De Chinese geologische dienst CENC schatte de beving zelfs iets krachtiger in met een magnitude van 7.9.

Experts wijzen erop dat Myanmar bijzonder kwetsbaar is voor aardbevingen. Een breuklijn loopt van noord naar zuid door het centrum van het land. De kwetsbaarheid wordt verergerd door snelle stadsontwikkeling, verouderde infrastructuur en gebrekkige stadsplanning.

Slechts twaalf minuten na de eerste aardbeving volgde een tweede schok met een kracht van 6.4 in hetzelfde gebied, wat de ontwrichting verder vergrootte.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is momenteel in kaart aan het brengen of er Nederlandse slachtoffers zijn. Via sociale media roept het ministerie reizigers op de instructies van lokale autoriteiten op te volgen.