KOZP staakt protesten nadat tientallen gemeenten racistische Piet-figuur alsnog in de ban doen

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) voert dit jaar geen actie meer bij Sinterklaasintochten omdat zo'n dertig gemeenten over zijn gegaan tot aanpassingen na gesprekkeen met de racismebestrijders. KOZP wil niet bekend maken om welke gemeenten het gaat om te voorkomen dat die belaagd worden door racistische militanten. De laatste groep gaat vaak over tot geweld tegen de vreedzame actievoerders van KOZP.

Vorig weekend demonstreerde KOZP nog bij de intocht van Sinterklaas in het Zeeuwse Yerseke. De actievoerders werden toen door tegendemonstranten bekogeld met eieren, stenen en vuurwerk. Ook in het Zuid-Hollands Middelharnis ontstond een grimmige sfeer. Hier werden actievoerders uitgescholden en bekogeld met eieren en appels.

De overwinningen van de racismebestrijders betekenen niet dat de strijd nu gestreden is. KOZP heeft veel kritiek op het Sinterklaasjournaal en omroep NTR die de uitzendingen verzorgd. Omdat de omroep weigert een duidelijke positie in te nemen, ontstaat er bij het publiek veel verwarring zo constateren de actievoerders na hun intensieve gesprekken met organosatoren van intochten.

Om tot een discriminatievrije en duurzame oplossing te komen voor een inclusieve intocht, is het cruciaal om met de gemeenschap te spreken die hier het meeste last van ondervindt. De NTR heeft tot nu toe geweigerd om met beweging Nederland Wordt Beter en KOZP in gesprek te gaan. We vragen de NTR om vanaf 2025 hun volledige verantwoordelijkheid te nemen. We doen via deze weg een handreiking aan de NTR om samen te komen met de Zwarte gemeenschap en te werken naar een volledig inclusieve invulling van het Sinterklaasfeest. Zo kan de NTR recht doen aan de maatschappelijke voorbeeldfunctie die zij heeft.