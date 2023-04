Kosten klimaatplannen D66-minister zijn financieel alleen voor hogere inkomens op te brengen

De uitgelekte plannen van minister Jetten om benzine en benzine-auto’s zwaar te gaan belasten om de transitie naar de aanschaf en gebruik van elektrische auto’s te versnellen, gaan volledig voorbij aan de huidige weinig rooskleurige inkomenssituatie van veel burgers tot en met de middeninkomens. Waarbij ook de toekomstige ontwikkeling van de inflatie nog eens ongewis is.

Weliswaar zal volgens die plannen de aanschaf van elektrische auto’s gesubsidieerd worden. Maar feitelijk zal dat niets opleveren voor alle burgers in voornoemde geplaagde inkomensgroepen, die maandelijks ternauwernood bij het huidige prijspeil de financiële eindjes nog aan elkaar kunnen knopen.

De tijd van de auto als luxeartikel ligt echter ver achter ons. In de huidige samenleving is de auto gewoon niet meer weg te denken voor de meeste Nederlanders als uiterst noodzakelijk vervoermiddel. Niet alleen voor woon-werkverkeer en andere doeleinden maar ook voor ouderen die moeilijk ter been zijn en een auto nodig hebben om langer zelfstandig zorgbehandelaars te kunnen bezoeken en deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer.