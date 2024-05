Kost streek met dienstauto Plasterk het premierschap?

Eigenlijk had Geert Wilders woensdag Telegraaf-columnist Ronald Plasterk naar voren willen schuiven als formateur en toekomstig premier. Maar Pieter Omtzigt gooide roet in het eten. De NSC-leider twijfelt nog steeds, schrijft NRC .

Die twijfel heeft alles te maken met de streek die Plasterk Omtzigt leverde na de mislukte verkenning onder zijn leiding. Tijdens het Kamerdebat over de gesprekken die Plasterk met de vier partijen had gevoerd, klapte de verkenner uit de school over de dag dat de onderhandelingen spaak liepen.

Omtzigt was die avond naar een hotel vertrokken om journalisten in te lichten over de breuk met de andere partijen. Om daar de komen, had de NSC’er de dienstauto met chauffeur van Plasterk gebruikt, vertelde de laatste. Omtzigt was des duivels dat de pedante professor dat detail met andere Kamerleden deelde.