Kortdurende blootstelling aan fijnstof kan al dodelijk zijn

Dat langdurige blootstelling aan vervuilde lucht dodelijk kan zijn, was al langer bekend. Maar er overlijden jaarlijks ook een miljoen mensen vroegtijdig als gevolg van kortdurende blootstelling aan fijnstof. Dat blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in The Lancet Planetary Health.

De onderzoekers keken naar de periode 2000-2019 en concludeerden dat de vroegtijdige sterfgevallen zich met name voordoen in stedelijke gebieden en vooral in Azië. Ook in Afrika en Europa overlijden nog relatief veel mensen aan kortdurende luchtvervuiling, terwijl het aantal sterfgevallen in Noord- en Zuid-Amerika verhoudingsgewijs beperkt blijft.

IPS meldt: “De meeste overlijdens vielen volgens de gegevens in drukke, sterk vervuilde gebieden in Oost-Azië, Zuid-Azië en West-Afrika. Het percentage sterfgevallen door kortstondige blootstelling aan fijnstofdeeltjes lag in Oost-Azië meer dan de helft hoger dan het wereldwijde gemiddelde.”

Luchtvervuiling is wereldwijd een van de belangrijkste doodsoorzaken. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO schat dat er jaarlijks 7 miljoen mensen overlijden door blootstelling aan vervuilde lucht.