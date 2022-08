Kopstuk Forum voor Democratie verlaat partij

9 feb. 2018 - 14:02

Goedemiddag. Ik hoop zeer dat het zogenaamde Forum voor Democratie, o.l.v. Annabel Nanninga in Amsterdam, 0 zetel zal krijgen, op 21 maart a.s., namelijk in onze hoofdstad. Deze groep fantasten van het FvD hebben geen zetel in Amsterdam verdiend, wat mij betreft, namelijk in Amsterdam, nog altijd een ontzettend vrije, ruimdenkende en tolerante stad, over het algemeen, gelukkig maar, met haar 180 nationaliteiten, met of zonder religie. Ik beschouw Amsterdam nog altijd als het laste bastion van de hele Nederlandse beschaving en een groot voorbeeld qua haar mensheid en empathie m.b.t. nieuwkomers en andersdenkenden. Niet voor niets is Amsterdam nog altijd een van de aller aller aller beste steden op aarde, in alle opzichten, voilá. *Count my blessings*, zei ik juist tegen mijzelf, namelijk nog altijd elke dag, ondanks de grote bedreiging van allerlei Nederlandse populisten, tijdens de laaste meer dan 15 jaren al, inmiddels. De rattenvanger Thierry Baudet kan eventueel ongetwijfeld nog altijd behoorlijk veel stemmen krijgen elders in Nederland, neem ik aan, maar dan ten koste van haar twee grootste concurrenten natuurlijk, namelijk de VVD en de PVV, vermoed ik tenminste. Aan jullie allemaal, sowieso een heel fijne dag verder.

