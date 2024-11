Kopen wij in Israël wapens waarmee in Oekraïne oorlog kan worden gevoerd? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 570 keer bekeken • bewaren

Nico schrijft een serie over oorlog, dit is aflevering 31.

Geen oorlog zonder wapenhandel. Keer je dat om, door de wapenhandel te ontmoedigen of af te bouwen, dan verklein je wellicht de kans op oorlogsgeweld. Het komische is dat als je op Google het woord wapenhandel intoetst, omdat je meer te weten wilt komen over de relatie tussen oorlogen en wapenhandel, je in eerste instantie terecht komt bij Nederlandse vuurwapenwinkels. Dat zijn er overigens meer dan ik dacht.

De aanleiding voor een stukje over dit thema vormde de wapenbeurs die onlangs in Ahoy (in mijn woonplaats Rotterdam) werd gehouden. Onder de naam NIDV Exhibition Defence and Security. Volgens het AD (19/11/2024) ‘naar eigen zeggen de enige verdedigings- en veiligheidsbeurs in de Benelux’. Niet publiek toegankelijk, ook niet voor fotografen en camera’s.

De beurs is in vele opzichten heel omstreden. Volgens de acitvisten die tegen deze beurs demonstreren gaat het gewoon om een ordinaire wapenbeurs. XR Justice Now!, een tak van Extinction Rebellion, noemt de beurs een feestje voor de oorlogslobby. “Terwijl de wereld schreeuwt om vrede.” Maar op de beurs zijn ook Israëlische bedrijven aanwezig en het is bekend dat Nederland steeds meer wapens en materieel in Israël koopt. Het AD (22/11/2024) bericht dat het bedrijf Elbit in Ahoy mag pronken met zijn raket-artillerie, waarvan het Nederlandse leger afgelopen zomer het eerste exemplaar ontving en waarvan er nog negentien zullen volgen. Wapenhandel wordt gerechtvaardigd met argumenten als ‘Wil je in een veilig land wonen, dan heb je een sterke defensie nodig.’ Oud CDA-politicus Raymond Knops, die voorzitter is van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV), die de beurs organiseert, zei tegen de demonstranten: “Jullie zijn gelukkig dat jullie in Nederland mogen demonstreren, een vrijheid die wij elke dag beschermen.”

Voor het leveren van wapens aan Israël hebben Nederlandse en Palestijnse organisaties de staat voor de rechter gedaagd. De vraag daarbij is of Nederland meer moet doen om genocide in Gaza te voorkomen? Gespannen wacht ik het antwoord op die vraag af.

Ondertussen verzamel ik nog wat feiten over de wapenhandel. Zo blijkt dat er jaarlijks wereldwijd voor rond €45 miljard aan wapens wordt verhandeld. Volgens het Stockholm Internationale Peace Research Institute (SIPRI) staat Nederland op de elfde plaats van grootste wapenexporteurs. Tussen 2011 en 2020 bedroeg de totale waarde van de Nederlandse wapenexport ruim 10 miljard euro. Het VN-Wapenhandelsverdrag van 2014 probeert productie en handel van bepaalde wapens aan banden te leggen.

Gerichte vraag: Wat pleit volgens u voor en/of tegen internationale wapenhandel?