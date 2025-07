Koopwoningen alleen voor happy few als voorstel Rekenkamer over hypotheekrenteaftrek doorgaat

Met de aankomende verkiezingen is dat een heel bewust gekozen moment om alle politieke partijen hierover via de media te kunnen informeren. Voor de zoveelste keer wordt er weer eens op de deur gerammeld van de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Een aftrek die de Nederlandse woningmarkt zo onderscheid van veel andere EU-lidstaten.

Als dit voorstel zou worden overgenomen door een nieuw coalitiekabinet dan zal alleen voor de hogere inkomensklassen, de happy few van onze samenleving, een koopwoning nog haalbaar en betaalbaar zijn bij de huidige oververhitte koopwoningen markt in Nederland.

Echt serieus lijkt dit voorstel ook niet bedoeld te zijn om snel uitgevoerd te worden. Daarvoor zal eerst ons totale belastingsysteem grondig op de schop moeten. Dat zal in ieder geval nog lang duren vanwege de ICT-transitie bij de Belastingdienst die niet echt vlot. Mede door tekorten aan personeel en het beslag van schaarse medewerkers bij de afwikkeling van de toeslagenaffaire.

De woningmarkt en politiek zijn niet gebaat met het op dit moment in de publiciteit brengen van voornoemd voorstel om de hypotheekrente af te schaffen. Dat geeft alleen maar onnodige onrust onder burgers. Zeker na de staatsrechtelijk meer dan schandalige vertoning van de Tweede Kamer bij de behandeling van de asielwetten, waarin de bedoeling van een glashelder stukje wetstekst met een cosmetische kunstgreep moest worden verduidelijkt voor SGP- en NSC-fracties alvorens daar over te kunnen stemmen. Door dat bizarre gedrag is voor menig kiezer de geloofwaardigheid van de politiek tot een absoluut dieptepunt gezakt.