Kooprecht corporatiewoning vergroot woningnood Opinie • 24-12-2011 • leestijd 2 minuten

Betaalbare huizen worden onbereikbaar voor mensen met een laag inkomen

Woningcorporaties moeten 75% van hun woningen te koop aanbieden aan hun huurders. Ongeveer de helft van de huurders verdient meer dan modaal en moet in staat worden geacht zijn of haar woning te kopen. Als ze dit op grote schaal gaan doen, leidt dat tot een nog grotere woningnood onder Nederlanders met een laag inkomen.

In de huidige woningmarkt zullen huurders niet massaal hun woning kopen. Het is moeilijk om een hypotheek te krijgen en de dalende huizenprijzen maken het niet aantrekkelijk om nu een eigen huis te kopen. Dat kan snel veranderen. Als de optimisten gelijk krijgen is de crisis over een jaar voorbij. Dan kunnen stijgende woningprijzen de woningen snel aantrekkelijk maken en kunnen huurders er massaal toe besluiten hun woning te kopen.

Hypotheek De opbrengst van deze woningen kunnen de corporaties investeren in nieuwe sociale huurwoningen. Corporaties kunnen echter al vele jaren geen echt betaalbare woningen meer bouwen. De meeste woningen worden dichtbij de huursubsidiegrens in de markt gezet en na één of twee huurders in de vrije sector verhuurd. Mensen met een echt laag inkomen (beneden modaal) hebben niets aan deze huizen of aan het recht hun huis te kopen. Zij kunnen immers geen hypotheek krijgen.

Waarde Dat het aantal sociale huurwoningen afneemt zal niet eens direct grote gevolgen hebben. De woningen worden immers gekocht door huurders die geen beroep meer doen op de sociale woningmarkt. Voor mensen met een middeninkomen zal het aantal bereikbare koopwoningen toenemen, juist op een moment dat het voor hen moeilijker is de sociale woningmarkt te betreden (door Europese inkomenseisen). Op korte termijn kan dit wetsvoorstel dus weleens positieve gevolgen hebben.

Wachttijd De problemen ontstaan pas als de huizen in waarde stijgen en onbereikbaar worden voor de mensen met een inkomen rond modaal. Die moeten dan een beroep (blijven) doen op de sociale woningmarkt, waar dan echter geen of veel minder huizen beschikbaar zullen zijn. Dan zal de woningnood toenemen en de wachttijd voor een woning (die is sommige steden nu al meer dan 10 jaar is) zal snel oplopen.

Omgedraaid Minister Donner heeft de sociale huurmarkt al op slot gegooid , minister Spies zorgt er nu voor dat er ook nog eens veel minder sociale huurwoningen zullen zijn. Als dit beleid niet wordt teruggedraaid kunnen we over een jaar of tien concluderen dat dit kabinet de sociale huurmarkt definitief de nek heeft omgedraaid.

