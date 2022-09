Koopje? 11.000 euro p.p. voor een cursus sociale media Nieuws • 16-08-2013 • leestijd 2 minuten • bewaren

Rijksuniversiteit Groningen hengelt hoge ambtenaren binnen voor een, op Project X-geïnspireerde, cursus sociale media... Kosten inclusief onkosten: 13.000 euro per cursist

Leren omgaan met social media en de gevolgen van social media kan belangrijk zijn, zo leerden we van de Project X-rellen in Haren, waar de politie (te) laat en te zwak ingreep. Een gat in de markt, moet de commerciële poot van de Rijksuniversiteit van Groningen (RUG) hebben gedacht. Vanaf november kunnen (hoge) ambtenaren er terecht voor een cursus ‘Digitaal leiderschap’. In veertien dagen worden de cursisten klaargestoomd om om te kunnen gaan met sociale media. Prijskaartje: 11.000 euro voor de cursus en 2.000 euro voor de onkosten. Per cursist.

Kerndocent is Jan van Dijk, hoogleraar communicatiewetenschappen, die ook lid was van de Commissie Cohen die de rellen in Haren onderzocht. Eén van de belangrijkste aanbevelingen van de commissie was om ambtenaren en bestuurders een slag te laten maken op het gebied van digitale communicatie. De RUG springt daar nu handig op in.

Op Twitter is er veel kritiek op de hoogte van het inschrijfgeld. Ook zelfstandig communicatieadviseur Ina Strating heeft haar bezwaren, zegt tegen Binnenlands Bestuur

Ik vind het een absurd hoog bedrag, temeer daar de pretentie dat je iemand in 14 lesdagen kun klaarstomen tot digitaal leider niet kun waarmaken. Dat kost jaren. Wat bedrijven willen betalen moeten ze zelf weten, maar welke gemeente zal in deze crisistijd 11 duizend euro plus onkosten uit kunnen trekken voor een opleiding?

De cursus wordt gegeven door het aan de RUG gelieerde bedrijf AOG School of management. Programmamanager Tom Rustebiel is verrast door de ophef, verklaart hij tegenover de site

We haken in de publiciteit aan bij Haren omdat deze casus precies aangeeft hoe de communicatie door de sociale media is veranderd. Maar als lesstof maakt het hooguit een dagdeel uit van de cursus. Het is een brede managementopleiding, waarin ook e-commerce en sociale media bij het politiewerk aan bod komen. Dus we liften niet alleen mee op de kennis van de commissie Cohen.”

Eén van de vragen die opkomt is of de kennis die in de leergang zal worden overgedragen niet gewoon publiekelijk beschikbaar zou moeten zijn. Van Dijk heeft zijn expertise immers opgedaan als werknemer van de TU Twente en als lid van de commissie Cohen. Hij is in beide functies met publiek geld betaald.