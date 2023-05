Koop ook buiten Koningsdag je spullen bij voorkeur tweedehands • Opinie • 26-04-2023 • leestijd 2 minuten • 475 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Rene Passet

Met de lente ruimen mensen traditiegetrouw hun huis op. Tijd voor nieuwe, frisse spullen in huis en weg met al het oude. Gelukkig benutten wij Nederlanders Koningsdag volop om oude spullen een nieuw leven te geven. Op die ene dag in het jaar is op vrijmarkten alles te koop. Alleen daarna denken mensen er niet meer aan om hun spullen door te verkopen. Tafels, kasten, stoelen en banken verdwijnen in de container en in de rest van het voorjaar is het topdrukte met files bij de grofvuil inzamelpunten.

Waar dat voor veel mensen een opgeruimd gevoel geeft, zien wij het als weggegooid geld en het is ook niet het beste voor het klimaat. Zonde van al het hout, staal en stof om spullen weg te gooien die nog goed een tweede leven kunnen krijgen. Wij roepen mensen op om drie keer na te denken voordat zij hun kasten, stoelen en tafels afdanken. Denk na over je portemonnee, het klimaat en de aarde. Gooi je meubels niet zomaar weg. Maak tweedehands, eerste keus!

Jaarlijks verdwijnen er ruim 60 miljoen meubels in Europese verbrandingsovens of naar vuilnisbelten. Meer dan 10 miljoen ton aan afgedankte meubels. Slechts 10% wordt hergebruikt, zo blijkt uit een wetenschappelijke studie in opdracht van de Europese Commissie.

Uit cijfers van diverse online marktplaatsen blijkt dat de vraag naar tweedehands hard stijgt. Zo zoeken de thuiswerkers nog steeds online naar vintage bureau’s. En van alle meubels zijn kasten nog steeds het meest gewild. Mensen waarderen steeds meer dat zij spullen een nieuwe kans geven. Ook warenhuizen en interieurzaken zoals de Bijenkorf, Fonq en VT Wonen spelen hier op in en bieden nu in hun winkels tweedehands interieur aan.

Alleen tegen de lokroep van de grote meubelfabrikanten kunnen veel consumenten niet op. Er is zoveel reclame voor producten vers uit de fabriek dat mensen nog steeds denken dat zij daarvoor moeten kiezen. Met kreten als ‘Nu Gratis Levering’, terwijl dat toch echt in de totaalprijs zit verwerkt. Meubelfabrieken slijten nieuwe spullen alsof het seizoensmode is. Deze fast furniture waar veel grondstoffen en energie voor nodig zijn, past niet meer anno 2023. Het klimaat en onze aarde zijn de verliezers en die trend willen wij keren. Wij hebben daarbij als consumenten zelf de sleutels in handen. Gooi je die tafel weg of zet je het toch te koop? Kies voor het laatste, dan kan een ander er nog jaren van genieten.

Jody Klaassen en Ananda van Doorn zijn oprichtsters van Reliving, een van de (online) marktplaatsen voor tweedehands interieur. Zij wonen in Amsterdam en hebben zelf ook een tweedehands interieur.