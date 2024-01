Koop niets in het Westland Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 733 keer bekeken • bewaren

Geef geen geld uit in een gemeente die het normaal vindt grote maatschappelijke problemen over de eigen grenzen te kieperen

De gemeente Westland kent aantrekkelijke winkelcentra met een heel divers en kwalitatief hoogstaand aanbod. Ga maar eens kijken in het hart van Naaldwijk of dat van ’s-Gravenzande, dat zich er op beroemt sinds de middeleeuwen een stad te zijn. De prachtige etalages bewijzen de grote welvaart van de tuinders die met elkaar en met belangrijke toeleveringsbedrijven de economische ruggengraat vormen van de samenleving. Dat geld wordt voor een belangrijk gedeelte bij elkaar gewerkt door 12000 arbeidsmigranten die via uitzendbureaus tegen lage lonen in de kassen zwoegen. Op piekmomenten stijgt dit aantal tot 16000. 4500 daarvan hebben binnen de gemeente een schamel onderkomen, 7500 in Den Haag of Rotterdam en randgemeenten. Over het algemeen werken deze arbeidsmigranten voor uitzendbureaus die ook de huisvesting voor hun rekening nemen. Verliezen zij hun baan, dan worden ze meteen op straat gezet. Zo dragen de tuinders in het Westland en de uitzendbureaus waar ze mee werken, bij aan de spectaculaire groei van de dakloosheid. Er bestaan wel plannen om meer arbeidsmigranten in de gemeente onder te brengen maar computerbestanden zijn net zo geduldig als papier. Mocht er toch iets van de grond dreigen te komen, dan staan de buren op hun achterste benen vanwege ‘de negatieve uitstraling’ en zo.

Tot zover de bijdrage van het Westland aan leefbaarheid en bestaanszekerheid in Nederland. Over de klimaatschade die de glastuinbouw veroorzaakt, zullen we het maar niet hebben.

De Gemeenteraad heeft dezer dagen in meerderheid vastgesteld dat er voor een asielzoekerscentrum in het Westland geen draagvlak bestaat en geen plaats is. Dit in weerwil van de spreidingswet, die deze dinsdag door de Eerste Kamer wordt aangenomen. Dat we het maar weten.

Onder die godvergeten vertegenwoordigers van het Westlandse volk zitten vast de nodige gasten die je vroeger op Kreidlers over de Noorlandse en de Nieuwe Weg zag scheuren naar Hotel Amerika of de Marathon waar ze dan luidruchtig de toon kwamen zetten.

Wel de lusten, niet de lasten, dat is de mentaliteit. En wie er wat van zegt, kan een grote mond krijgen. Als het daarbij blijft.

De winkelcentra in het Westland worden door mensen uit de wijde omgeving graag bezocht omdat er een prachtig aanbod is zonder parkeerellende. Zo spekken zij de kas van een gemeenschap die maatschappelijke problemen over de gemeentegrens kiepert en denkt dat het zo hoort.

Koopt niets in het Westland. Blijf er weg. Neem de metro of de Randstadrail en winkel in de Haaglanden of het Rijnmondgebied. Haal bij de groenteboer Spaanse tomaten en druiven.

Zet de Westlanders hun asociale houding betaald.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

Beluister Het Geheugenpaleis, de wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. Nu: what the WEF?

Meer over: opinie , westland , spreidingswet , arbeidsmigranten