Koolmees en Bontenbal werden afgelopen week hoorndol van Yesilgöz

‘Jetten en Bontenbal ‘gaan vooral genieten’ van 3 weken formeren zonder Yeşilgöz’, kopte De Speld op woensdag. Zoals wel vaker zat de satirische website daarmee dicht bij de waarheid. Want er is een duidelijke reden dat Dilan Yesilgöz de komende weken niet mag meepraten met de leiders van D66 en CDA.

Het AD meldt dat de partijen tijdens de verkenningsfase moedeloos werden van de opstelling van de VVD-leider. Yesilgöz staat nog altijd in de campagnestand. En de vraag lijkt inmiddels gerechtvaardigd of ze daar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart uitkomt.

Verkenner Wouter Koolmees “werd er helemaal gek van”, schrijft het AD. Yesilgöz gedroeg zich volgens hem als “een robot” die alleen maar campagneteksten kon uitbraken.

Ook bij het CDA, waar ze de VVD om inhoudelijke redenen graag bij de besprekingen van komende weken hadden willen betrekken, zijn ze om die reden blij dat Yesilgöz even in de wachtkamer moet plaatsnemen.

“[Z]elfs rond CDA-leider Henri Bontenbal valt te horen dat de ‘koppigheid’ van Yesilgöz kwaad bloed zet. „Die houding van ‘we rule this country’ moet er echt af. Het is niet te doen. We zijn er echt klaar mee.””

Uit het verslag van Koolmees blijkt dat D66 en CDA nadrukkelijk de mogelijkheid openlaten dat ze zonder de VVD gaan regeren. Dan zou er bijvoorbeeld een kabinet komen dat bestaat uit GroenLinks-PvdA, D66, CDA, JA21 en de ChristenUnie. Of GroenLinks-PvdA, JA21 en ChristenUnie daar voor voelen is de vraag, maar duidelijk is wel dat menigeen in Den Haag helemaal klaar is met de arrogantie van de VVD.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over het verslag van verkenner Koolmees.