Koninklijk Instituut voor de Tropen, zeg het CIDI af Opinie • Vandaag

Waldo Swart Vertegenwoordiger van Docenten voor Palestina

Op zondag 18 mei viert het CIDI in onze hoofdstad zijn 50-jarig jubileum. Toen ik hiervan hoorde en het programma zag, kwamen de woorden ‘smakeloos’ en ‘onbestaanbaar’ als eerste bij me op. Vooral toen ik hoorde welke sprekers waren uitgenodigd.

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) is de invloedrijkste lobbyorganisatie voor Israël in Nederland. Hun missie is onder andere het versterken van de banden tussen Nederland, de EU en Israël. Het CIDI beïnvloedt de politiek, het onderwijs en de publieke opinie. Ze proberen de illegale bezetting en annexatie van Palestijns gebied voortdurend goed te praten. Het CIDI blijft het geweld dat Israël pleegt vergoelijken, ook nu steeds meer mensen in Nederland openlijk toegeven dat Israël oorlogsmisdaden begaat in Gaza.

Het gelobby van het CIDI is één van de redenen dat Nederlandse media en politiek slechts mondjesmaat het juiste woord durven te gebruiken: genocide.

De locatie van het symposium was lange tijd geheim. Ik vroeg me hardop af: wie zou er in hemelsnaam bereid zijn om deze foute organisatie juist nu een ‘feestlocatie’ aan te bieden? Juist nu er uit de samenleving een duidelijk geluid klinkt dat Israël moet worden teruggefloten? Juist nu de burgermeester van Amsterdam de woorden ‘genocidaal geweld’ in haar mond neemt als ze het over Israël heeft?

Op de valreep werd gisteren de locatie onthuld: het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam (KIT). Een instituut dat zegt te willen werken aan een duurzame en inclusieve wereld en dat positieve verandering teweeg wil brengen.

KIT zou het CIDI niet welkom moeten heten in hun historische gebouw. Een gebouw dat écht bij de stad Amsterdam hoort. Daarom schreef ik samen met andere vertegenwoordigers van andere maatschappelijke organisaties de onderstaande open brief naar het bestuur van KIT.

Ik hoop dat KIT het juiste signaal af zal geven en hun deuren dicht zal houden voor het symposium op zondag.

Open brief, verstuurd op 16 mei 2025

Onderwerp: CIDI symposium

Geachte Geert van Meerveld, Mayada El Zoghbi, Michiel Leijenaar, Gina Pattisson, Maarten van den Berg, Annerink Post, en Mariëlle van Rumpt,

Wij schrijven u als betrokken burgers die zich inzetten voor een inclusievere en rechtvaardigere wereld. U stelt dat dit ook uw missie is: werken aan een duurzame en inclusieve samenleving, door mensen in staat te stellen positieve verandering teweeg te brengen. Wij nemen u op uw woord en spreken u daar vandaag op aan.

Aanstaande zondag fungeert het KIT als locatie voor het symposium van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), dat hiermee haar 50-jarig bestaan viert. Het CIDI is een Nederlandse lobbygroep voor Israël die er alles aan doet om Israël in een positief daglicht te stellen, zelfs wanneer dat land structureel mensenrechten schendt en zich schuldig maakt aan genocide. Het is onacceptabel dat het KIT ruimte biedt aan een organisatie die actief haat, racisme en genocide normaliseert – onder het mom van een feestelijk jubileum.

Het CIDI heeft zes sprekers uitgenodigd die allen bekendstaan om hun racisme, moslimhaat en het verheerlijken van Israëlisch geweld, ten koste van feiten, rechtvaardigheid en mensenrechten (bron 1, bron 2). Eén van hen, Douglas Murray, heeft publiekelijk gesteld dat alle Palestijnen — zelfs kinderen — verantwoordelijk zijn voor geweld tegen Israël en daarom gedood mogen worden. Een ander, Amos Yadlin, is een erkend oorlogsmisdadiger tegen wie het Turkse gerechtshof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd vanwege zijn rol in de bloedige aanval op de Mavi Marmara. De sprekers roepen dus niet alleen op tot oorlogsmisdaden, ze zijn er direct medeverantwoordelijk voor.

En dat alles in een stad die deze week de foto projecteert van Hind Rajab, het zesjarige meisje dat door Israël met 335 kogels werd vermoord, op het Eye Filmmuseum. In diezelfde week noemde burgemeester Femke Halsema het geweld in Gaza openlijk een genocide, en riep zij op tot het aanspreken van de Israëlische regering en het afdwingen van vrede. Hoe is het mogelijk dat in deze stad, en in een instituut dat zegt te staan voor inclusie en mensenrechten, een evenement plaatsvindt dat lijnrecht ingaat tegen alles waarvoor u zegt te staan?

Hoe kunt u zich als instituut verbinden aan een organisatie die genocide ontkent, racisme verspreidt en het Israëlische geweld verdedigt? Het KIT profileert zich als een plek waar geen ruimte is voor uitsluiting of discriminatie. Op uw eigen website stelt u: "KIT erkent dat discriminatie en buitensluiting onaanvaardbaar zijn." Juist daarom is het onbegrijpelijk dat u onderdak biedt aan een evenement dat rechttegenover deze waarden staat.

Temeer omdat dit plaatsvindt op een dag waarop tienduizenden mensen zich in Den Haag verzamelen om een rode lijn te trekken tegen het genocidale geweld van Israël tegen de Palestijnen. Een evenement dat openlijk discriminerende en haatdragende ideeën verspreidt, heeft geen plaats binnen een instituut dat zegt te werken aan een betere wereld.

Wij roepen u dan ook met klem op om het CIDI-evenement te annuleren.

Een lijst met ondertekenaars van deze brief is hier te vinden.