Koningspaar bezoekt platteland, boeren verzocht geen mest uitrijden

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezoeken op 27 augustus Walcheren in de provincie Zeeland. De gemeente Veere neemt daarvoor een aantal maatregelen, zoals wegafsluitingen. Opmerkelijk is dat de gemeente ook boeren verzoekt geen mest uit te rijden tijdens en op de dagen vooraf aan het bezoek aan Serooskerke, dat deel uitmaakt van Veere.

"Heeft u een agrarisch bedrijf in dit gebied? Dan willen we u vriendelijk verzoeken om geen mest uit te rijden op 27 augustus en in de dagen voorafgaand aan het koninklijk bezoek", zo staat in de brief te lezen. De reden erachter laat zich makkelijk raden. "De stank", zegt een woordvoerder van de gemeente Veere.