Koningen op het veld, vreemdelingen op papier Opinie Vandaag • leestijd 6 minuten • 100 keer bekeken • Bewaren

Mongi Farhani Filmmaker, schrijver en kunstschilder Persoon volgen

Achter een koud scherm zit de jonge Eduardo Camavinga. Hij kijkt toe, net zoals wij, lijdend in stilte, zonder een woord te uiten. Op het groene grastoneel schijnen de felle schijnwerpers op andere zwarte lichamen, vol veerkracht en leven. Ondertussen zwelt het kabaal op de Europese tribunes aan, scanderend voor namen die werden geboren in de schoot van het Afrikaanse continent, of die haar geniale genen over de oceanen heen hebben meegedragen.

Te midden van dit schouwspel drinkt Camavinga de bittere beker van de uitsluiting. Hij, die het levenslicht zag in het stof van een Angolees vluchtelingenkamp en met zijn familie vluchtte voor de gruwelen van de oorlog in Congo... Vandaag laat het Franse systeem hem ijskoud vallen. De boodschap is helder: je bent misbaar zodra de vermoeidheid toeslaat och de blessures hun tol eisen.

Het masker van de integratie

Deze selectieve waardering legt een pijnlijk mechanisme bloot. De donkere speler is een rasechte Fransman zolang hij rent, blinkt en trofeeën binnensleept. Maar zodra zijn vorm dipt, hij uit beeld verdwijnt, of een cruciale penalty mist — zoals onlangs nog op het WK van 2026 — valt het schijnhuwelijk van de integratie onmiddellijk in duigen. Woedende supporters trappen hem direct terug naar zijn roots via een misselijkmakende vloedgolf aan racistische bagger op sociale media.

Maar te midden van die oorverdovende stilte klinkt er een rebelse schreeuw op de velden, aangevoerd door de Braziliaanse strijder Vinícius Júnior. Deze jongen werd weliswaar niet in Afrika geboren, maar hij draagt het diepe trauma van zijn voorouders in zijn DNA; de generaties die destijds werden geketend, verscheept en uitgebuit op de Braziliaanse plantages.

Vinícius, die de fakkel van de Afrikaanse diaspora draagt, weigerde om in de coulissen te lijden. Hij koos voor de frontale aanval, met een onverschrokkenheid die de voetbalwereld nog nooit had gezien. Zijn boodschap was helder: de nakomelingen van de tot slaaf gemaakten zijn niet naar Europa gekomen om te buigen, maar om te heersen. Hij week geen millimeter voor de racistische spreekkoren vanaf de tribunes, noch voor de provocaties van fascistoïde types op het veld. Integendeel, hij stond daar met opgeheven hoofd en wees de schuldigen recht in hun gezicht aan, lak aan de macht van de clubs of de vooringenomen westerse media. In his eentje dwong hij een zwijgend systeem op de knieën. Wat begon als een incidenteel protest, maakte hij wereldnieuws. Zijn moed veroorzaakte een juridische aardbeving die de FIFA en de rechterlijke macht dwong tot keiharde maatregelen. Wedstrijden worden nu gestaakt, vakken gesloten, en voor het eerst gaan racisten op de tribune daadwerkelijk de bak in. Vinícius bewees dat gouden voeten een stem hebben die papieren ketenen kan breken.

De bittere spiegel van de Oranje-fans

Datzelfde hypocriete masker sneuvelde onlangs in de Nederlandse voetbalwereld toen Oranje na strafschoppen uit het WK vloog. De uitschakeling was nog niet definitief of het "Oranje-legioen" spuwde zijn gitzwarte gal over het donkere trio Justin Kluivert, Quinten Timber en Crysencio Summerville. Hun zonde? Een gemiste penalty. Onmiddellijk werden hun Instagram-accounts overspoeld met apen- en bananen-emoji's. Een laffe, racistische lynchpartij die geen enkel respect toonde voor hun talent of hun achtergrond. Het dwong deze jonge sterren om hun reacties uit te schakelen, op de vlucht voor de haat van hun eigen "landgenoten". Het leverde het ultieme bewijs: een witte huid in Europa krijgt gratie bij een nederlaag, maar een donkere huid blijft schuldig tot het tegendeel is bewezen door een overwinning.

Buiten de muren van deze miljoenenstadions ligt een heel continent dat al eeuwenlang leegbloedt. Een continent waarvan de grenzen ooit achteloos met een liniaal werden getrokken aan de speeltafels in Berlijn, zonder oog voor de cultuur of het menselijk bloed. Daar werden de zaden gezaaid voor de burgeroorlogen die uiteindelijk ook de familie van Camavinga zouden verdrijven. In de schaduw van de wereldpolitiek worden de Afrikaanse rijkdommen nog altijd geplunderd: uranium, goud en lithium stromen via wurgcontracten naar verre economieën, beklonken met corrupte lokale regimes. Die vriendjespolitiek is de dolk in de rug van een hele generatie jonge Afrikanen, waardoor zelfs de lokale sport is verziekt door omgekochte scheidsrechters en achterkamertjespolitiek.

De profetie van de as

We keren terug naar de jongen, elf jaar oud, op Franse bodem. Hij staat verstijfd, de tranen in zijn ogen bevroren, kijkend naar de smeulende resten van zijn ouderlijk huis. Zijn familie is in één klap alles kwijt. Te midden van de as grijpt zijn huilende vader hem bij de schouders en zegt met een schorre stem:

"Eduardo, niet huilen... Jij bent degene die deze familie gaat redden."

Hij moest sneller rennen dan het vuur om die profetie waar te maken. Ondertussen ontvluchten duizenden Afrikaanse jongeren nog dagelijks de ellende die is achtergelaten door exact dezelfde machten die hun landen ooit koloniseerden. Ze stappen op gammele bootjes en riskeren hun leven op zee, simpelweg omdat er thuis niets meer voor hen over is. En daar openbaart zich de meest cynische paradox van onze tijd: terwijl westerse landen miljarden overmaken naar Noord-Afrikaanse regimes om die migranten tegen te houden, gaan de grenzen wagenwijd open voor diezelfde vluchteling zodra hij toevallig geniaal met een bal kan omgaan.

Het is een misselijkmakend, selectief racisme. Het vertelt de donkere speler dat hij, ongeacht zijn prestaties, altijd een buitenstaander zal blijven. Vandaag de dag weet Camavinga, terwijl hij het toernooi van een afstand bekijkt, dat hij de belofte aan his vader heeft ingelost en zijn familie uit de as heeft getrokken. Maar hij beseft ook, gesteund door de revolutie van Vinícius, dat miljoenen zwarte mensen wereldwijd weigeren nog langer de slachtofferrol te accepteren. De massa die hun successen bij de eerste misstap vergeet, zal vanaf nu stuiten op een muur van trots en aangescherpte wetten.

Het ontwaken van Afrika

Toch kan deze bittere realiteit de opkomende dageraad in Afrika niet stoppen. Het continent ontwaakt. De strijd voor echte onafhankelijkheid en soevereiniteit over eigen grondstoffen is ingezet; het juk van de koloniale afhankelijkheid wordt afgeworpen. Uit de as van het lijden — de as die zo lijkt op die van Camavinga's ouderlijk huis — ontstaan inspirerende succesverhalen. Rwanda herrijst als een feniks als koploper in de digitale wereld; Ethiopië bouwt aan haar eigen toekomst met gigantische dammen; en Marokko laat zien hoe je met een ijzeren wil en topfaciliteiten het monopolie van de traditionele grootmachten doorbreekt, zowel in de politiek als op het veld. Afrika is in aantocht, met zelfverzekerde stappen. Gedreven door haar denkers, haar volkeren en haar gouden voeten. Het zal niet lang meer duren of de wereld moet erkennen dat de wereldbeker — en de beker van het leven — uiteindelijk terugkeert naar de bron: de aarde die de wereld haar kleur, haar ziel en haar allergrootste iconen schonk.

Wat Camavinga betreft: hij is nog jong en zijn bloeiperiode moet nog beginnen. Zijn vlam is nog lang niet gedoofd. Morgen overwint hij deze tegenslag en staat hij weer te schitteren op het groene grastoneel, tot groot genoegen van de fans die zijn échte waarde kennen. Pas dan, overmeesterd door his voetbalmagie, zullen de Franse media hem zijn verloren "nationaliteit" weer teruggeven. Die identiteit wordt in het Westen immers alleen uit de kast getrokken als er Franse glorie te vieren valt. Voor de racisten — niet álle Fransen, want veralgemening is onrechtvaardig — blijft hij anders gewoon die Afrikaanse vluchteling die achter een bal aanrent. Maar het tij keert. Puur goud roest niet, en het continent weet inmiddels hoe het zijn eigen toekomst moet smeden met de standvastige geesten en voeten van haar eigen kinderen.

Te wit voor Afrika, te donker voor Europa

En ik dan, de schrijver van deze woorden?

Te midden van deze hectische maalstroom van voetbal, politiek en vloeibare identiteiten, zit ik hier over mijn laptop gebogen. Ik kies voor de rust en stap bewust uit de waan van de dag. Ik heb mijn eigen geest bevrijd sinds ik besloot om simpelweg mens te zijn—los van huidskleur, labels of maatschappelijke verwachtingen. Ik weet inmiddels dat de jacht op universele goedkeuring een doodlopende weg is die je mentaal volledig sloopt.

Ik ben de Arabier, geboren in Tunesië—de grond die ooit "Ifriqiya" heette, de historische naamgever van het immense continent. Ik ben de rusteloze migrant die in de ogen van zwarte Afrikanen een witte man is, in de ogen van witte Europeanen een donkere man, en in de ogen van de Nederlanders een allochtoon die er nooit helemaal bij zal horen... Terwijl ze mij in Tunesië inmiddels "té Nederlands" vinden.

Zo blijf ik in de virtuele arena van sociale media altijd "de ander", de vreemde eend in de bijt. Maar ik ben wel de ander die zijn eigen menselijkheid heeft gered. Ik laat hun dubieuze labels lekker bij de massa liggen en kies voor mijn eigen, absolute en grenzeloze vrijheid.