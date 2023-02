Koning Willem-Alexander, herstel de traditie en vier uw verjaardag gewoon thuis Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 350 keer bekeken • bewaren

Manuel Kneepkens Criminoloog / oud-gemeenteraadslid Stadspartij Rotterdam

Er valt natuurlijk ook een kritiek te leveren die fundamenteler is.

Koningsdag is dit jaar in mijn woonplaats Rotterdam. Wanneer u en ik onze verjaardag vieren betalen wij dat feestje zelf. De koning niet. Hij deelt ieder jaar doodleuk mee in welke gemeente hij ditmaal zijn verjaardag komt vieren. Vervolgens draait die 'uitverkoren' gemeente voor de kosten op.

Ooit heeft Willem-Alexander gezegd dat hij wilde regeren in de trant van zijn grootmoeder. Maar koningin Juliana vierde haar verjaardag doodgewoon thuis. Op Soestdijk. Er was een defilé van oranjeklanten en dat was dan dat. De kosten waren nihil.

Dus, Koning Willem-Alexander, herstel die traditie, die uw moeder Beatrixzo plompverlorenheeft afgeschaft. Vier uw verjaardag, zoals het hoort, gewoon thuis op Huis Ten Bosch.

Koningsdag in Rotterdam is begroot op 4 miljoen. Dat wordt natuurlijk heel wat meer. Want keer op keer is gebleken dat de gemeente Rotterdam de kunst van het begroten niet machtig is. Zie het onlangs door de Raad van State afgeblazen giga-Feijenoord-project. Onvoldoende economisch onderbouwd, zo oordeelde de Raad. Daar ga je dan als tweede stad van het land.

Bovenstaande kritiek op het Koningshuis is een louter binnensystematische. Er valt natuurlijk ook een kritiek te leveren die fundamenteleris. Die gaat als volgt.

De voor de hand liggende staatsvorm van een democratie is een republiek. Een overtuigd democraat kan nu eenmaal niet accepteren dat hij zijn staatshoofd niet mag kiezen.

Troelstra zei het ooit zo: “Erfelijkheid moge een geschikt leidend beginsel opleveren voor paard- en rundveestamboeken, voor het bekleden van publieke ambten kan het geen leidraad zijn...”

Duidelijker kan het niet geformuleerd.