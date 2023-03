Koning Charles' bezoek aan Frankrijk afgelast vanwege pensioenrellen

De Britse koning Charles zal geen bezoek brengen aan Frankrijk vanwege een nieuw nationaal protestdag tegen de pensioenhervorming in het land. Dat besluit namen de Britse en Franse regering na een telefoongesprek tussen Charles en Emmanuel Macron.

Charles’ eerste bezoek als koning zou op zondag beginnen en drie dagen duren. "Maar aangezien er gisteren aangekondigd is dat er dinsdag opnieuw een nationale actiedag is tegen de pensioenhervorming, zal zijn bezoek uitgesteld worden", aldus het Elysée in de persverklaring. Het bezoek wordt verplaatst naar een ander moment en zal “zo spoedig mogelijk” opnieuw ingepland worden.