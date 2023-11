Komt de VVD dan echt overal mee weg? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 441 keer bekeken • bewaren

Rutger van Eijken Filosoof, docent Sociale Studies bij Avans Hogeschool

Rutte had nergens herinneringen aan en Yeşilgöz wil nergens aan herinnerd worden.

VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz zegt in vrijwel ieder verkiezingsdebat dat ze niet terug wil kijken. Ik begrijp best dat ze dat niet wil. De VVD is al ruim dertien jaar de grootste partij in dit land en als Dilan wel terug zou kijken, zou zich moeten verantwoorden voor de crisis op de woningmarkt, de ellende met de opvang van asielzoekers, de wachtlijsten in de ziekenhuizen, het sluiten van verzorgingstehuizen, het failliet van de jeugdzorg, de verdubbeling van het aantal daklozen, de toename van mensen die naar de voedselbank moeten, de stijging van mensen die wel werken maar niet rondkomen, de oneindige wachtlijsten bij de GGZ en ga zo maar door. Mark Rutte had nergens herinneringen aan en ik snap best dat zijn opvolger Dilan Yeşilgöz nergens aan herinnerd wil worden.

In plaats daarvan zegt Dilan op posters in reclamefilmpjes dat ze ‘aan jouw kant’ staat. Maar aan wiens kant stond de VVD dan precies? Naast de boeren? Naast de slachtoffers van de toeslagenaffaire? Of misschien naast de Groningers om de aardbevingsschade af te handelen? Of sprong de VVD in de bres voor die daklozen, de armen, de mensen die geen huis kunnen vinden, de verplegers die bezwijken onder de werkdruk of de studenten die nu met torenhoge schulden zitten?