Komen we ooit van hem af? Rutte wil geen functie elders

26 jun. 2023 - 11:19

Natuurlijk kom je nooit van Rutte af als je de coalitie waarmee hij als premier ons land regeert welbewust in het zadel houdt waar je duidelijke kansen hebt gehad de boel te laten klappen. Zoals bijvoorbeeld nog zeer onlangs, door vlak voor de installatie van de nieuw gekozen Eerste Kamer, in de oude samenstelling als Groenlinks-PvdA-lijstverbinding de nieuwe Pensioenwet goed te keuren. In de nieuwe samenstelling was deze er vast niet doorgekomen en bovendien was deze wet volgens zowel Groenlinks als de PvdA niet naar hun zin. Maar Groenlinks en PvdA hebben liever een voortzetting van Rutte dan nieuwe verkiezingen.