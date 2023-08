Kom in verzet tegen Ruttes afbraak!

13 sep. 2013 - 14:41

Ondertussen in de VVD-heilstaat: Rijkste Amerikanen pakken grootste stuk van de inkomenstaart ooit gemeten! "This follows a trend since the recovery [van de huidige economische crisis] officially began. From 2009 to 2012, income for the 1 percent grew by 31.4 percent, while everyone else only saw it grow by 0.4 percent. That means the 1 percent “captured 95% of the income gains in the first three years of the recovery,” http://thinkprogress.org/economy/2013/09/11/2602151/record-income-inequality/