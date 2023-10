Koloniale haat en onwetendheid wint in Australië: referendum voor gelijke rechten oorspronkelijke bewoners gesneuveld

16 okt. 2023 - 15:28

Dat de nee-campagne 'bol van de desinformatie' stond geloof ik meteen, er gingen angstscenario's rond dat het voorgestelde orgaan herstelbetalingen zou gaan eisen of land zou kunnen afpakken. Maar ik las ook dat de premier niet wilde zeggen wat de bevoegdheden van het adviesorgaan dan wel precies zouden zijn: "Premier Anthony Albanese had bewust besloten om tijdens de campagne niet in te gaan op vragen over hoe het adviesorgaan er precies uit zou zien. Bij het referendum werd alleen over het principe van een ‘stem’ voor de inheemse bevolking gestemd. De details zouden pas later door het parlement worden ingevuld." https://www.nrc.nl/nieuws/2023/10/14/geen-stem-voor-inheems-australie-misinformatie-speelde-grote-rol-in-de-campagne-a4177265 Dat helpt natuurlijk niet bij het bestrijden van desinformatie. Jammer genoeg staat er in het artikel niet waarom Albanese voor deze strategie koos.